Marini, marciamo contro intolleranza

"Marciamo insieme per manifestare il nostro no a ogni forma di violenza e intolleranza": è l'appello che lancia la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, nel suo saluto al "popolo" della pace che della Marcia Perugia-Assisi. Alla quale parteciperà la stessa presidente, che ha preso intanto parte all'assemblea plenaria con cui si è concluso il Meeting della pace e dei diritti umani, alla presenza di centinaia di giovani da varie regioni.

"L'Umbria - ha detto Marini -, da sempre terra dove è grande l'impegno per la cultura dell'inclusione, dell'integrazione e del dialogo, si prepara ad accogliere il popolo della pace, movimenti, associazioni, studenti, rappresentanti delle istituzioni, cittadini, in cammino ancora una volta dalla città di Aldo Capitini a quella di Frate Francesco. Questa Marcia, che cade a 100 anni dalla Grande Guerra, a 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione italiana e a 50 anni dalla morte di Capitini, mostra che è necessario l'impegno per la nonviolenza".