Farinetti visita stand tartufo Castello

"Le quattro stagioni del tartufo, un'idea geniale per promuovere il tartufo": Oscar Farinetti, patron di Eataly, ha fatto riferimento a Città di Castello, dopo avere visitato lo stand della Mostra del tartufo tifernate nell'ambito della trasferta a Fico, promossa dall'associazione Le città del Tartufo.

"Ci ha fatto molto piacere l'apprezzamento di Farinetti, che si è dimostrato interessato alla nostra realtà in termini quantitativi" ha commentato Riccardo Carletti, a Bologna insieme al consigliere delegato Luigi Bartolini. "Da sempre - ha aggiunto - lavoriamo per promuovere le eccellenze e un riconoscimento che viene dall'esterno e da ambienti qualificati nella valorizzazione del made in Italy è molto gradito per noi, sopratutto alla vigilia del quarantennale della mostra".