Città del tartufo a Eataly world Bologna

Partecipa anche l'Associazione nazionale città del tartufo (Anct) all'evento 'L'Italia del tartufo', in programma a Fico Eataly World di Bologna.

L'occasione, al parco del cibo più grande del mondo, è quella per fare il punto anche sulla candidatura Unesco a patrimonio immateriale dell'umanità della 'Cerca e cavatura del tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali' di cui l'associazione è promotrice e referente.

La due giorni è articolata in una serie di momenti che permettono di raccontare la realtà di questa associazione e soprattutto dei tanti territori che ne fanno parte e che sanno declinare il rapporto con il tartufo attraverso le buone pratiche acquisite nel tempo: dall'esperienza della cerca alla figura del cavatore e al suo rapporto con il cane e l'ambiente, dalla cucina alla commercializzazione del prodotto, fino alla salvaguardia e valorizzazione dei territori.