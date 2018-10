Nuova Endoscopia digestiva a Città di Castello

E' stato inaugurato nell'ospedale di Città di Castello il nuovo servizio di Endoscopia digestiva.

"Dopo cinque mesi di lavori - ha ricordato Andrea Casciari, direttore generale della Usl Umbria 1 - inauguriamo un servizio che consentirà ai cittadini di fruire delle più moderne strumentazioni, collocate in spazi confortevoli e sicuri.

Abbiamo infatti ristrutturato completamente i 300 metri quadrati dedicati alla nuova struttura grazie ad un investimento complessivo di circa 580 mila euro; 350 mila per i lavori di adeguamento dei locali e 230 mila per le tecnologie. Si tratta di uno dei numerosi investimenti programmati sotto la mia gestione che ha puntato ad un ammodernamento complessivo dell'ospedale tifernate e che vedrà nei prossimi mesi la realizzazione della sala operatoria per le emergenze ostetriche e l'installazione del secondo acceleratore lineare".