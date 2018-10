Incontro su mondo 'Mondo dopo Trump'

(ANSA) - PERUGIA, 5 OTT - Gli Stati Uniti, già ora in fase di cambiamento, fra venti anni potrebbero essere un Paese diverso da quello conosciuto sinora. Ed inevitabilmente anche il mondo.

Ad affrontare questi argomenti, sono stati a Perugia Innocenzo Cipolletta, presidente Assonime, e Giulio Sapelli, professore di Storia economica all'Università degli Studi di Milano.

"Sono tempi duri, se l'alternativa è quella tra il vecchio establishment e Trump allora siamo messi male" ha affermato Sapelli. "Il mondo dopo Trump mi auguro non sia quello trovato dopo la Prima guerra mondiale" ha detto invece Cipolletta.

Sono stati loro due ad inaugurare il ciclo di incontri 'Idee a confronto' pensato da Confindustria Umbria per approfondire tematiche di attualità. Che, secondo quanto detto dal presidente degli industriali Antonio Alunni nei saluti ad inizio della tavola rotonda, moderata da Angelo Maria Petroni, "è la prima iniziativa di un ciclo in cui vogliamo mettere a confronto idee diverse su temi attuali".