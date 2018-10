Porzi, felici premier Conte ad Assisi

"La presenza del premier Giuseppe Conte ad Assisi è per l'Umbria molto importante e ne siamo onorati e felici, consapevoli della necessità di una interlocuzione seria e costante capace di portare aventi quei progetti che l'Umbria aspetta e cerca di concretizzare":la presidente dell'Assemblea legislativa, Donatella Porzi, alle celebrazioni per San Francesco Patrono d'Italia.

Porzi ha sottolineato i temi che all'Umbria stanno a più cuore, "soprattutto la ricostruzione post terremoto". "E poi - ha aggiunto - per quelli del lavoro sui quali bisogna trovare una accelerazione".

Durante il momento iniziale di accoglienza delle autorità da parte di padre Mauro Gambetti, custode del Sacro Convento di Assisi, Porzi ha inoltre sottolineato che "già da un paio di giorni le iniziative si sono succedute con grande entusiasmo e con la partecipazione di tanti fedeli che sono arrivati dalla Campania accompagnati dai loro sindaci, circa 250 e quindi una rappresentanza molto alta".