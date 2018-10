Conte: obbligo risarcire truffati banche

(ANSA) - ASSISI, 4 OTT - Con la manovra "ristoriamo chi aveva risparmiato qualche soldo, frutto di una vita di sacrifici, e poi ha perso tutto in seguito ai gravi fallimenti bancari.

Avvertiamo l'obbligo morale, prima che politico, di dare risposte a queste persone che per lungo tempo sono rimaste inascoltate". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante il suo discorso per la celebrazione della festa di San Francesco ad Assisi (Perugia).