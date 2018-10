Conte, cambiamento non va temuto, avanti

(ANSA) - ASSISI, 4 OTT - Il messaggio di San Francesco "ci insegna che del cambiamento non bisogna aver paura e che quando l'obiettivo per cui si lavora è il bene della comunità bisogna avere il coraggio di sostenere le proprie idee e le proprie azioni fino in fondo. Anche quando quelle idee saranno contestate, avversate, ostacolate". Così un passaggio del premier Giuseppe Conte durante la celebrazione della festa di San Francesco. "Non ci siamo limitati ad approvare un mero documento contabile - spiega ancora - ma abbiamo delineato un progetto di riforme avendo cura dei bisogni delle persone e progettando misure volte a garantire equità".