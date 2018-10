Torna in Commissione ddl ricostruzione

Rinviato alla seconda Commissione dell'Assemblea legislativa, il disegno di legge della Giunta regionale che detta norme per la ricostruzione post sisma 2016.

Lo ha deciso la Conferenza dei capigruppo nel corso della riunione della stessa Assemblea.

La capigruppo è stata coordinata dall'Assemblea, Donatella Porzi, e vi hanno preso parte anche i presidenti delle tre Commissioni consiliari. La Commissione esaminerà il disegno di legge il 5 ottobre.

Era stato il capogruppo del Partito democratico, Gianfranco Chiacchieroni, in aula, a chiedere un approfondimento del documento legislativo in Commissione alla luce dell'arrivo, nelle ultime ore alla Giunta regionale, di ulteriori osservazioni da parte del Comune di Norcia, rappresentanti di associazioni di categoria e professioni.