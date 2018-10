Test per la diagnosi di asma bronchiale

E' disponibile, per tutti gli assistiti della Usl Umbria 1, nel laboratorio analisi dell'ospedale Media valle del Tevere di Pantalla, un nuovo test per la diagnosi dell'asma bronchiale in forma grave in grado offrire migliori prospettive terapeutiche ai pazienti affetti da tale patologia.

L'introduzione di questo esame, un'autentica innovazione per l'Umbria - secondo quanto sottolinea una nota dell'Usl Umbria 1 - è il frutto della collaborazione fra il servizio Allergologico della Riabilitazione respiratoria della Usl Umbria 1 di Perugia, diretto dal dott. Marco Dottorini, e il laboratorio analisi dell'ospedale Media valle del Tevere, diretto dalla dottoressa Marilena Mendolia. Il test, che dosa gli anticorpi verso la tossina dello stafilococco aureo, è un semplice esame del sangue, prescrivibile sia dai medici di medicina generale che dagli specialisti allergologi e pneumologi.