Marini, legge umbra aiuta ricostruzione

Il disegno di legge della Giunta umbra che detta le norme per la ricostruzione post sisma 2016 è "un atto che aiuta ad affrontare una parte essenziale della ricostruzione pesante, soprattutto nei tre Comuni più colpiti e con aspetti urbanistici ed edilizi più complessi". Lo ha sottolineato la presidente umbra Catiuscia Marini intervenendo in Assemblea legislativa.

"La legge - ha rilevato Marini - dà molte risposte operative nella completezza dei tre ambiti di intervento: edilizio, urbanistico, ripresa socio-economica dei comuni del cratere e più complessivamente della regione. Per quanto riguarda la Giunta regionale, questo Disegno di legge può essere discusso ed approvato così come licenziato dalla Commissione. Per quanto ci riguarda non ci sono motivi ostativi. Non abbiamo dunque osservazioni od emendamenti da presentare. Il sindaco di Norcia ha rappresentato dei punti rilevanti che meritano attenzione, approfondimento e confronto".