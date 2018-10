Bagnardi, giornalisti serve indipendenza

(ANSA) - PERUGIA, 3 OTT - "Il giornalismo è un atto semplice, andare, vedere e raccontare per restituire il fatto senza pregiudizi. Per farlo bisogna avere il dono dell'indipendenza": il presidente della Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia Antonio Bagnardi lo ha detto inaugurando il 14/o biennio della struttura fondata dalla Rai e dall'Università degli studi del capoluogo umbro nel 1992.

Bagnardi ha citato i recenti dati sulla disoccupazione giovanile e sui neet (gli under 25 che non lavorano, non studiano e non si formano). "Oggi celebriamo il perseguimento di un traguardo: diventare giornalisti professionisti e anche la fiducia nell'alta formazione", ha detto.

All'inaugurazione ha partecipato anche Carlo Verna, presidente dell'Ordine dei giornalisti. "Il giornalismo - ha detto - non morirà mai".