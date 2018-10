Supercoppa Volley al PalaBarton Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 2 OTT - Saranno le partite Sir Safety Conad Perugia-Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova-Azimut Leo Shoes Modena ad aprire l'edizione 2018 della Supercoppa di pallavolo.

L'evento, in programma il 6 e 7 ottobre, si disputerà per la prima volta al PalaBarton di Pian di Massiano, a Perugia, su organizzazione della Lega pallavolo serie A e della Sir Perugia, che hanno presentato la manifestazione nel salone d'onore di palazzo Donini. Presenti l'amministratore delegato della Lega Massimo Righi, il patron bianconero Gino Sirci, il coach della Sir Lorenzo Bernardi e l'assessore regionale Antonio Bartolini.

"Questo è un evento che dà lustro alla città e dice come Perugia, nel secondo sport nazionale per tesserati, sia una delle quattro squadre più forti". A questo si è collegato l'ad Righi: "Qua giocheranno quattro club che rappresentano la storia della nostra pallavolo degli ultimi anni, basti pensare che degli ultimi 33 trofei 26 sono stati vinti da queste squadre".