Sindaco Riace: Lotti, allora arrestino tutta la PerugiAssisi

(ANSA) - PERUGIA, 2 OTT - "Se arrestano il sindaco di Riace devono allora arrestare tutta la Marcia PerugiAssisi": così Flavio Lotti, del Comitato promotore della manifestazione, durante la presentazione a Perugia della Marcia "della pace e della fraternità" del 7 ottobre.

Questo fatto di cronaca "gravissimo", con il sindaco Domenico Lucano arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per Lotti "vale a spiegare tutte le ragioni profonde per cui siamo qui, con la consapevolezza dei nostri limiti ma per fare la nostra parte". "Non c'è un problema di criminalità - ha aggiunto - ma un problema di accoglienza se si arriva a criminalizzare chi vuole accogliere".

Protagonisti della PerugiAssisi, il prossimo 7 ottobre saranno 10mila giovani. Il 5 e 6 ottobre si svolgerà a Perugia anche un Meeting "della pace e dei diritti umani" con al centro 3.500 studenti e insegnanti. Al momento per la Marcia hanno dato la propria adesione 170 scuole, oltre 500 associazioni nazionali (400 autobus prenotati) e 250 enti locali.