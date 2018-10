Rissa tra due famiglie, tre arresti

(ANSA) - TERNI, 2 OTT - Sono tre gli arresti eseguiti dai carabinieri, con le accuse di rissa aggravata e lesioni personali aggravate, a seguito della rissa tra due famiglie indiane avvenuta nel primo pomeriggio di lunedì in una palazzina del quartiere di Borgo Bovio, a Terni.

In manette sono finiti due trentaquattrenni ed un trentatreenne, tutti regolarmente residenti in città. In base a quanto confermato dalla ricostruzione dei miliari del nucleo operativo e radiomobile insieme a quelli della stazione di Terni (con il supporto dei colleghi del nucleo investigativo), la lite inizialmente verbale - provocata da motivi di natura economica legati all'acquisto delle abitazioni delle due famiglie - è degenerata quando uno degli arrestati avrebbe brandito un coltello con una lama di 30 centimetri, poi rinvenuto e sequestrato. Gli altri due avrebbero risposto con oggetti contundenti vari, fra cui un disco di ghisa per bilanciere da 2 chili, anche questo sequestrato con tracce di sangue.