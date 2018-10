Riaperta la viabilità a Papigno

(ANSA) - TERNI, 2 OTT - E' stata riaperta intorno alle 18.30 di martedì la viabilità lungo la Valnerina, nel tratto di circa 200 metri nei pressi di Papigno, a Terni, chiuso dal 14 settembre scorso per permettere le operazioni di smontaggio della passerella Telfer, ritenuta pericolosa per l'incolumità pubblica.

Il provvedimento di riapertura è stato deciso dall'Anas - a cui la competenza è passata dalla giornata di ieri dalla Provincia - dopo il sopralluogo svolto nel primo pomeriggio dai propri tecnici al termine delle operazioni di rimozione del manufatto e di pulizia del cantiere da parte del Comune. L'assessore comunale ai lavori pubblici, Enrico Melasecche, in una nota ha espresso "grande soddisfazione per la conclusione delle complesse operazioni di smontaggio nei termini che erano stati previsti e annunciati" e rivolto "un ringraziamento a tutti i tecnici e alle maestranze impegnate nelle operazioni".