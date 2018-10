"Luoghi invisibili" a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 2 OTT - Far vedere e mostrare i luoghi invisibili ma farli percepire anche come luoghi abitati e vivi.

Parte da questa idea la 5/a edizione di 'Luoghi invisibili - La Perugia che si scopre' in programma dal 5 al 7 e dal 12 al 14 ottobre. Nei primi due weekend del mese di ottobre tornano così le aperture straordinarie alla scoperta di capolavori nascosti, passeggiate a piedi o in bici e tante visite anche con formula aperitivo. Ma la vera novità è rappresentata dalle visite guidate con i "padroni di casa" in veste di guide turistiche che aprono le porte dei palazzi ai visitatori. Di torre in torre, di palazzo in palazzo, tra terrazze e soffitte, chiese e monasteri, tombe e tracce di cavalieri, a Perugia si riaprono al pubblico luoghi normalmente inaccessibili, scoprendo i capolavori artistici che si nascondono nella città. Gli itinerari comprendono trekking urbano, escursioni in bici e passeggiate con gli amici a 4 zampe, giochi in piazza per bambini e tante visite guidate, anche con merenda o aperitivo finale.