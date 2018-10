Campagna nazionale "Nonno ascoltami!"

(ANSA) - PERUGIA, 2 OTT - Anche l'Umbria, con le piazze di Perugia (domenica 7 ottobre) e Terni (14 ottobre), è protagonista dell'edizione 2018 di "Nonno Ascoltami! - L'Ospedale in piazza", la campagna di controlli gratuiti dell'udito che promuove su tutto il territorio nazionale una nuova cultura della prevenzione e della salute dei cittadini.

Le iniziative sono state presentate a Perugia alla presenza dell'assessore regionale alla Salute, Coesione sociale e Welfare, Luca Barberini. La manifestazione è partita da Pescara, per poi snodarsi su sei domeniche (dalle 10 alle 19) coinvolgendo gli ospedali di 33 città, con medici specialisti e tecnici dell'udito che per un'intera giornata saranno in piazza a disposizione dei cittadini, offrendo l'opportunità di sottoporsi a controlli gratuiti dell'udito.

"L'Umbria - ha detto Barberini - ha posto la massima attenzione alla cura e alla prevenzione delle problematiche legate all'udito, anche alla luce del fatto che la nostra popolazione conta un numero importante di over 65".