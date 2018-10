Agenda digitale, presentato avviso #open

(ANSA) - PERUGIA, 2 OTT - Promuovere lo sviluppo diffuso di conoscenze e progettualità in ambito digitale attraverso la partecipazione, la creatività, la collaborazione ed il dialogo: è quanto si propone l'avviso pubblico della Regione Umbria "#OpenUmbria, azione di animazione e sviluppo per la partecipazione civica, la collaborazione ed il dialogo con cittadini/stakeholder in ambito dell'Agenda digitale dell'Umbria" presentato dall'assessore Antonio Bartolini.

"L'avviso - ha detto - ha l'obiettivo di allargare la platea di riferimento sui temi del digitale, riservando particolare attenzione ai target di popolazione e ai contesti territoriali dell'Umbria che presentano maggiori criticità. In particolare, pur essendo rivolto in a diversi soggetti e tematiche, l'intervento è prevalentemente pensato per gli over 65"; "per realizzare questo intervento abbiamo impegnato 400 mila euro derivanti dalle risorse del Por Fse Umbria 2014-2020, ma non è escluso che la graduatoria possa scorrere se si individuano ulteriori disponibilità".