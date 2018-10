Si presenta la Sir, verso nuova stagione

Si è presentata a palazzo Donini, sede della Regione, la Sir Safety Conad Perugia, formazione di pallavolo maschile reduce dal "triplete" dello scorso anno che ci accinge a cominciare la stagione 2018-2019. E nell'occasione sono state presentate anche le nuove maglie ufficiali.

Ad accogliere dirigenti e atleti è stato l'assessore regionale Antonio Bartolini, che ha definito la Sir "un orgoglio per l'intera Umbria".

Il presidente del club Gino Sirci, nel suo saluto, ha chiesto alla squadra di "non cambiare la mentalità" e ragionare da gruppo "che non è il favorito anche se ha un curriculum migliore".

La formazione allenata da Lorenzo Bernardi esordirà il 6 ottobre nella Supercoppa che si disputerà al PalaBarton di Perugia. A contendersi il primo trofeo stagionale saranno con la Sir Trento, Civitanova e Modena.