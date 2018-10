Rissa famiglie per compravendita case

Ci sarebbero questioni legate alla compravendita di due appartamenti all'origine della rissa tra due famiglie di origine indiana avvenuta in una palazzina Terni.

Soccorse dal 118 sei persone, tre per entrambi i nuclei coinvolti.

Il più grave è un uomo trasportato in codice rosso in ospedale e non è comunque in pericolo di vita. Altri quattro hanno riportato ferite più lievi, mentre una donna in stato di gravidanza è stata portata al pronto soccorso per motivi precauzionali.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, a scatenare l'aggressione, con dei dischi di ghisa da palestra, sarebbero stati due fratelli che, con le rispettive mogli, abitano in due appartamenti recentemente venduti dall'altra famiglia di connazionali, anche questa residente nello stesso stabile. I due indiani avrebbero contestato in particolare il prezzo della compravendita.

Alla loro presunta aggressione avrebbero quindi risposto alcuni componenti dell'altro nucleo. Durante la rissa sarebbe spuntato anche un coltello.