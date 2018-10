Incidente mortale su statale 75

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 1 OTT - Incidente stradale mortale stamani sulla statale 75 nella zona di Santa Maria degli Angeli.

La vittima, della quale non si conosce l'identità, era su un'auto coinvolta in uno scontro con un autocarro.

Sulla dinamica di quanto successo sono in corso accertamenti della polizia stradale. Sul posto anche i vigili del fuoco.

(ANSA).