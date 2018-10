Festival cinema a Castiglione del lago

Sarà una vera e propria "festa del pensiero" e con il meglio del cinema italiano la prima edizione di 'Castiglione Cinema 2018 - RdC incontra', festival organizzato dalla Fondazione Ente dello spettacolo in occasione dei 90 anni della 'Rivista del Cinematografo'. Ad annunciare le proiezioni, i dialoghi e i confronti sul futuro del cinema e non solo - ospiti dal 4 al 7 ottobre a Castiglione del Lago, tra gli altri, Gianni Amelio, Michele Placido, Antonio Albanese, Elena Sofia Ricci, Antonietta De Lillo, Lino Guanciale, Francesco Patierno, Roberto Andò - è stato mons. Davide Milani, presidente della Fondazione impegnata, come ha sottolineato, nella diffusione, promozione e valorizzazione della cultura del cinema in Italia e che pubblica dal 1928 "la più antica rivista italiana di critica cinematografica".