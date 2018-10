Comitato 800 anni san Francesco a Ancona

(ANSA) - ANCONA, 1 OTT - Il 2019 segnerà gli 800 anni dalla partenza di san Francesco dal porto di Ancona per raggiungere la Terra Santa, in occasione della Quinta Crociata, da cui ritornò, sempre ad Ancona, nel 1220 dopo aver incontrato anche il sultano d'Egitto e con il quale instaurò rapporti di dialogo. Per celebrare questo evento, la Regione Marche ha promosso la costituzione di un Comitato organizzatore che coordinerà le diverse iniziative nell'arco del 2019-2020, anche con altri Paesi del Mediterraneo. "Il viaggio di Francesco si collega in maniera stringente con i temi attuali - ha detto il presidente Ceriscioli durante la riunione di insediamento -, dalla ricerca del dialogo interreligioso e interetnico, all'apertura verso i flussi migratori in mare, alla cooperazione tra Paesi. E sotto il profilo strettamente territoriale queste celebrazioni diventano un'occasione preziosa per tenere insieme diversi aspetti che riguardano la comunità regionale".