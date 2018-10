Assemblea legislativa discute di ricostruzione

La presidente Donatella Porzi ha convocato l'Assemblea legislativa per il 3 ottobre.

All'ordine del giorno il disegno di legge sulla ricostruzione post sisma 2016, le comunicazioni della presidente della Giunta regionale Catiuscia Marini a due anni dal terremoto, la nuova disciplina del difensore civico e il bilancio consolidato della Regione per l'esercizio 2017.

I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming sul canale youtube (https://goo.gl/GWxLm8) e sul sito istituzionale Alumbria.it.