Anche laboratori a Festival psicologia

C'è la novità dei laboratori esperienziali, quest'anno, allo Psicologia Umbria festival promosso dall'Ordine regionale degli psicologi in programma dal 5 al 13 ottobre. Proporrà 45 eventi aperti a tutti tra Perugia, Terni, Foligno, Assisi, Spoleto, Corciano, Gubbio e Narni.

Nel programma, sviluppato sul tema "ascoltare e ascoltarsi", spicca "Scolastica-mente", un percorso dedicato al mondo della scuola. Ci saranno poi - è stato annunciato nella presentazione a Perugia - convegni scientifici, laboratori, spettacoli e non solo. Fra gli eventi è previsto anche un incontro-mostra in cui sarà sviluppato un racconto psicologico attraverso l'arte.

Confermato anche "Studi aperti", con oltre 100 studi di psicologi e psicoterapeuti aperti alla cittadinanza per informazioni e consultazioni gratuite (nel sito ordinepsicologiumbria.it la lista completa).

"Tante proposte, un grande impegno da parte degli psicologi umbri" ha sottolineato il presidente dell'Ordine David Lazzari.