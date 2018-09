Primi d'Italia a Foligno

(ANSA) - PERUGIA, 30 SET - "Questa edizione significa tanto.

Per me, per Epta Confcommercio Umbria e per Foligno. Questo Festival è nato nel 1999 come modo per rilanciare una città che aveva subito drammaticamente il terremoto del 1997 e ora, arrivato alla 20/a edizione, è diventato un appuntamento fisso dell'autunno per persone da tutta Italia e dall'estero.

Questi primi tre giorni de I Primi d'Italia ci riempiono di entusiasmo": lo afferma - in una nota - il presidente di Epta Confcommercio Umbria, che organizza la manifestazione, Aldo Amoni.

Sabato - sottolinea - "abbiamo fatto grandi numeri con villaggi stracolmi e grandi file di persone entusiaste. Le novità sono state tutte recepite con grande calore dal pubblico: Il villaggio della paella, quello di Anna Moroni, quello dei Vini d'Italia e tutte le grandi novità di questa edizione stanno davvero conquistando tutti. I gestori dei Villaggi sono soddisfatti, come anche gli sponsor".