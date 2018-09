Più di mille atleti a "Corri per Norcia"

(ANSA) - PERUGIA, 30 SET - Più di mille partecipanti hanno preso parte domenica mattina alla manifestazione podistica "Corri per Norcia". E circa 400 si sono esibiti nel percorso riservato agli agonisti. "È stata un'autentica mattinata di festa, in città c'erano circa 3 mila persone, questi momenti fanno molto bene al nostro lento ritorno alla normalità a due anni dal terremoto": è quanto ha detto il sindaco Nicola Alemanno, che ha dato il via alla grande corsa da piazza San Benedetto.

È stata la seconda edizione di "Corri per Norcia", organizzata da "Norcia Run", ed ha richiamato appassionati della corsa anche da fuori i confini regionali. "Molte le famiglie giunte in città da ogni parte d'Italia per partecipare alla manifestazione sportiva, ma soprattutto per starci ancora vicino in segno di solidarietà", ha concluso Alemanno.