Crollo in rivestimento duomo,area chiusa

(ANSA) - PERUGIA, 30 SET - E' stata interdetta al transito pedonale la zona circostante il duomo di Città di Castello, la cui facciata è stata interessata nella serata di sabato dal crollo di alcune porzioni di pietra arenaria. Ulteriori sopralluoghi tecnici saranno condotti nella mattinata di lunedì.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale e di Città di Castello, la Protezione civile, la soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio dell'Umbria, la polizia municipale assieme ai tecnici delle squadre operative del Comune ed il responsabile della Protezione civile.

Presenti anche il sindaco Luciano Bacchetta e l'assessore ai lavori pubblici, Luca Secondi per seguire le fasi di messa in sicurezza dell'intera area. Sono state chiuse via del Modello, via dell'Ospizio e via delle Legne. Sarà valutata domani mattina la possibilità di mantenere l'accesso agli uffici comunali tramite l'ascensore di via del Modello oltre all'ingresso principale in piazza Gabriotti.