300 agricoltori in festa a Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 30 SET - Trecento agricoltori di Norcia, Cascia, Preci e dell'intera Valnerina colpita dal sisma si sono radunati nella piana di Tragna, alle porte della città di San Benedetto, per festeggiare la terra e i suoi frutti. "E' un momento conviviale a quasi due anni dal terremoto - racconta Stefano Pasqua, uno degli agricoltori - e vuole essere un'occasione, oltre che di svago, anche di riflessione del nostro lavoro e delle sue prospettive. Ma - aggiunge - a differenze di altre volte, non vogliamo rivendicare nulla, è solo una bellissima giornata in cui celebrare la terra, che abbiamo lavorato anche stamani con i 50 trattori che si sono radunati qui".

L'iniziativa è partita "attraverso un gruppo di WhatsApp che si chiama "Nursia tractor" creato da Danilo Pilati, spiega Pasqua.

La giornata di domenica proseguirà con i trattori che saranno impegnati in vere e proprie dimostrazioni di lavorazione dei terreni.