Tutto pronto ad Assisi per celebrazioni S. Francesco

Tutto pronto ad Assisi per le celebrazioni per San Francesco patrono d'Italia in programma il 4 ottobre. Alle quali prenderà parte il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Quest'anno sarà la Campania a offrire l'olio per le lampade votive che ardono dinanzi alla tomba del Poverello nella Basilica di San Francesco e presso la Porziuncola di Santa Maria degli Angeli. Sono circa 10 mila i pellegrini attesi. Per facilitare l'accesso, per motivi di ordine pubblico e regolare l'afflusso alle Basiliche sono stati predisposti dei pass gratuiti, come reso noto dal Sacro convento. Potranno essere richiesti fino ad esaurimento entro le 18 di mercoledì 3 ottobre presso l'ufficio informazioni della Basilica di San Francesco oppure il 4 ottobre dalle 8 alle 11 all'infopoint allestito in piazza San Pietro ad Assisi.

Le celebrazioni nella Basilica Inferiore si terranno dalle 6 alle 12 e verranno trasmesse in diretta sul canale Facebook ufficiale di San Francesco e sul sito sanfrancesco.org.