Spoleto ricorda passaggio Papa buono

Un recital per ricordare il passaggio di Papa Giovanni 23/o a Spoleto, nel 1962, è stato organizzato dal Comune per il 4 ottobre. Si intitola "Roncalli legge Roncalli" ed è in programma proprio quel giorno alla biblioteca Palazzo Mauri.

Guido Roncalli e Diego Roncalli, discendenti della famiglia del Pontefice, hanno deciso di celebrare il "Papa buono" con un recital per voce e violoncello. Un atto unico composto dalla lettura dei discorsi più noti di Giovanni 23/o e da lettere inedite, accompagnati dalle Suite di J. S. Bach per violoncello solo, eseguite dal vivo dal fratello Diego, violoncellista professionista.

"Si tratta di evento importante - ha spiegato l'assessore alla Cultura del Comune di Spoleto, Ada Urbani -, un devoto ricordo del Papa Buono e del grande onore che concesse a Spoleto nell'accettare di sostare nella città per benedire i tanti fedeli accorsi alla stazione alla notizia del suo passaggio".