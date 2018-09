Quadro Vite strappate a questura Perugia

E' intitolata 'Vite strappate' l'opera realizzata da alcuni studenti della classe quinta B del liceo artistico "Bernardino di Betto" di Perugia inaugurata oggi alla questura del capoluogo umbro.

Il quadro, prodotto con carta e resina acrilica su plexiglass, è dedicato "alla memoria di tutti gli angeli custodi", in ricordo di Rocco Dicillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro, Emanuela Loi, Claudio Traina, Walter Eddie Cosina, Agostino Catalano e Vincenzo Li Muli, caduti scortando i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

L'opera è stata eseguita dagli studenti del liceo "di Betto" in occasione della manifestazione "Nave della legalità" ed esposta nell'aula bunker del carcere di Palermo il 23 maggio, nel 26/o anniversario delle stragi di Capaci e via d'Amelio.

Alla cerimonia ha partecipato la signora Eugenia Vergari Lanari, madre della medaglia d'oro al valor civile Rolando Lanari ucciso dalle Br.