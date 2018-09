Mons. Saulo, omicidio parcheggio non diventi caso per intera città

"C'è il rischio che si prenda un episodio come questo, pur drammatico, e lo si faccia diventare un caso universale, che coinvolge tutta la città": mons. Saulo Scarabattoli, parroco di Santo Spirito e cappellano emerito del Carcere di Capanne, è intervenuto sulla vicenda del tunisino ucciso da un connazionale, poi fermato, in un parcheggio di Perugia. Lo ha fatto in un'intervista-video a www.umbriaoggi.news dell'emittente diocesana Umbria Radio.

"E' già accaduto per il delitto Kercher - ha sottolineato monsignor Scarabattoli -, quando i mass media parlarono di una città intera inquinata da quel fatto. Non si può dire che tutta Perugia è così. Questo episodio dal tragico epilogo ha coinvolto in misura differente la comunità, un po' come avviene in tante città del mondo. Poi, se si vuole sostenere che tutti gli stranieri sono pericolosi e violenti, si ha una lettura di quanto è accaduto con degli occhiali neri".