Consiglio Stato respinge istanza Ternana

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare presentata dalla Ternana calcio contro la bocciatura, da parte del Tar del Lazio, del ricorso relativo al format della serie B a 19 squadre. Dunque si può giocare la quarta giornata di serie C.

La discussione dell'istanza, in camera di consiglio, è stata fissata dal massimo organo della giustizia amministrativa per l'11 ottobre prossimo.

Nel frattempo la Ternana è in attesa del responso del Tribunale federale nazionale, davanti al quale la questione del blocco dei ripescaggi è stata discussa dopo il rinvio da parte del Tar.