A Terni e Narni l'Umbria green festival

Terni e Narni al centro dell'attenzione nazionale sul tema della sostenibilità grazie ad Umbria green festival 2018, in programma dal 4 al 7 ottobre con una serie di eventi, spettacoli, ospiti di rilievo, dibattiti e laboratori per i più piccoli.

Corrado Augias, Michele Mirabella, Stefano Mancuso, Valerio Rossi Albertini, Nicola Gardini, Giulio Ferroni, Michael Jakob, Franco Arminio, Mariangela Gualtieri, Tiziano Scarpa, Antonio Moresco e altri 60 relatori di fama nazionale e internazionale parleranno di ambiente in prospettiva scientifica e sociale.

Obiettivo dell'Umbria Green Festival è la promozione dell'educazione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti, verso stili di vita sostenibili. All'interno dell'evento troverà spazio il progetto 'Educazione allo sviluppo sostenibile dell'Umbria', ideato dal Garden club Terni con il contributo di Fondazione Carit che vede coinvolte tutte le scuole di Terni e Narni in laboratori per i ragazzi, e conferenze sulle tematiche legate all'ambiente.