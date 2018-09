Via a "Spoleto art festival"

(ANSA) - PERUGIA, 28 SET - Apre ufficialmente Spoleto Art Festival che dalla prossima edizione cambierà nome: sarà Menotti Art Festival. Artisti, critici, accademie, fondazioni, un vero e proprio meeting art per le vie e i vicoli del centro storico della città di Spoleto (fino al primo ottobre).

"Spoleto art festival - spiega il presidente ed organizzatore dell'evento, Luca Filipponi - sperimenta dal vivo e con sempre più convinzione la formula dell'Art in the city che mette insieme tutti gli attori e le figure dell'arte contemporanea, per confronti, incontri, performance in modo da testare dal vivo la forza propulsiva e contagiosa della creatività artistica".

"Ad arricchire la formula dell'Art in the city - continua Filipponi - 84 spazi espositivi, 150 eventi, la letteratura con un premio che viene consegnato sabato 29 settembre, più 30 concerti gratuiti". Spoleto art Festival dal prossimo anno cambierà nome e diventerà "Menotti art festival".