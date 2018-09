Trasferita sede ex guardia medica Castello

Si sono conclusi i lavori per il trasferimento dell'ambulatorio della continuità assistenziale (ex guardia medica) dalla vecchia sede alla nuova, posta al primo piano del blocco C dell'ospedale di Città di Castello.

La Usl Umbria 1 ha annunciato che rimane invariato il numero telefonico, 0758509203. Anche gli orari di apertura non sono cambiati. Il servizio è infatti disponibile dalle 8 alle 20 tutti i sabati e i giorni festivi e prefestivi; dalle 20 alle 8 tutte le notti.

La nuova collocazione - spiega ancora l'Usl - risponde ad una "migliore organizzazione" delle attività di medicina generale, in quanto nello stesso piano è collocato anche l'ambulatorio centrale della Aggregazione funzionale territoriale, la nuova forma di organizzazione delle cure primarie territoriali che garantirà l'assistenza nelle fasce orarie in cui l'ambulatorio del proprio medico di famiglia è chiuso.