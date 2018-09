Si rimuove passerella su strada Terni

Hanno preso il via le operazioni di smontaggio della passerella metallica Telfer lungo la Valnerina, nei pressi di Papigno, a Terni. Struttura ritenuta pericolosa dopo che un frammento è caduto nel fiume Nera.

Il manufatto, risalente agli anni '30 e dal peso di 90 tonnellate, è stato imbracato da sei gru e sarà sezionato in tre parti da una ditta specializzata. Sul posto anche i tecnici del Comune.

Le operazioni, piuttosto complesse visto il peso della passerella e dei macchinari utilizzati. Al termine delle si deciderà quando riaprire la strada Valnerina sottostante, chiusa in un tratto di 200 metri per motivi di incolumità.