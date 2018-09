Perugia omaggia Lucio Battisti il 12/12

A vent'anni dal grande evento che in piazza IV Novembre celebrò Lucio Battisti, Perugia ricorda ancora - con un concerto in programma il prossimo 12 dicembre - uno dei più grandi cantautori italiani. Il 9 settembre 1998 moriva infatti Battisti e a pochi giorni dalla sua scomparsa, il 29 settembre del 1998, e proprio in omaggio alla famosa canzone '29 settembre', nel capoluogo umbro venne organizzato dal promoter perugino Sergio Piazzoli un grande happening. Allo scoccare delle 19.40 di sera ('7 e 40', ulteriore omaggio) fino alle 2 di notte tanti gruppi umbri si esibirono sul palco in segno di lutto ma anche, allo stesso tempo, di festa per celebrare il cantautore morto: le persone che gremivano la piazza intonarono, con un grande coro, le canzoni di Battisti.

Ora, a distanza di vent'anni dalla sua morte e soprattutto da quell'indimenticabile evento, l'Associazione Moon in June ha deciso di replicare l'omaggio con un concerto in programma a Perugia il 12 dicembre all'Auditorium dell'Hotel Giò Jazz Area.