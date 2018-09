"Invito a Palazzo" da Fondazione Caripe

"Invito a Palazzo" apre le porte alla conoscenza dell'arte "nascosta" e si trasforma anche in un'occasione eccezionale per donare libri a scuole, biblioteche e cittadini. L'iniziativa è organizzata dalla Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, che aderisce alla manifestazione nazionale che si tiene sabato 6 ottobre dalle 10 alle 19, promossa da Abi (Associazione bancaria italiana) in collaborazione con Acri (Associazione nazionale delle Fondazioni di origine bancaria e delle Casse di risparmio) per far conoscere i palazzi storici di Banche e Fondazioni.

Palazzo Graziani, sede della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, sarà visitabile con ingresso libero e quattro visite guidate gratuite in programma alle 10, alle 12, alle 15 e alle 17 che permetteranno di ammirare le bellezze artistiche in esso custodite, in particolare la Sala Brugnoli con i suoi meravigliosi decori e i pregevoli dipinti ottocenteschi che narrano le vicende risorgimentali perugine.