Anas, nuova opera di street art

(ANSA) - PERUGIA, 28 SET - Il Grifo e il Leone, i due importanti simboli della città di Perugia, sono ora anche protagonisti di un nuovo murales che si aggiunge alle opere d'arte realizzate lungo la rete stradale in gestione Anas.

Precisamente, sulla strada statale 3bis "Tiberina" (E45) nel sottopasso che consente l'accesso a Ponte San Giovanni, a Perugia.

L'opera, finanziata da Anas e promossa in collaborazione con il Comune di Perugia e il liceo Artistico "Bernardino di Betto", è stata realizzata da David Vecchiato (Diavù), artista di fama internazionale e ideatore dei progetti di arte urbana "MURo-Museo di Urban Art di Roma" e "GRAArt", dopo un percorso di partecipazione con gli studenti del liceo, che a loro volta realizzeranno un murales nel vicino sottopasso pedonale.

Il dipinto è stato inaugurato alla presenza dell'artista, del sindaco Andrea Romizi, del responsabile Marketing & Servizio Clienti di Anas Claudio Arcovito, del responsabile Anas per il Centro Italia Raffaele Celia e degli studenti.