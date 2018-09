Prosegue adeguamento antincendio ospedale Terni

All'ospedale di Terni proseguono "a pieno ritmo" gli interventi programmati per l'adeguamento alla normativa antincendio.

Nei prossimi giorni - ha annunciato il Santa Maria in una nota - inizieranno i lavori per realizzazione della seconda scala di sicurezza sul lato nord-est del complesso ospedaliero e per i successivi quattro mesi, la durata stimata del cantiere, è prevista una modifica alla viabilità interna per consentire l'alloggiamento delle autogru necessarie per il montaggio di tutti gli elementi. La nuova scala antincendio, come la precedente ultimata a luglio nell'area adiacente il reparto di oncologia, rappresenta un'opera "imponente e spettacolare" dal punto di vista architettonico-strutturale. Entrambe ono in acciaio zincato, poggiano su un basamento in cemento armato alle cui estremità sono posizionati quattro isolatori sismici e sono rivestite con pannelli di acciaio corten e lamiera forata in acciaio zincato.