Al via formazione prevenzione bullismo

Con un incontro a Perugia è stato avviato il secondo percorso di formazione per la prevenzione e lotta ai fenomeni del bullismo e delle devianze giovanili.

Si articola in 11 incontri per docenti del primo ciclo di istruzione e 11 per quelli del secondo, ai quali ne vanno aggiunti quattro rivolti ai genitori. Particolare rilievo sarà dato alle esercitazioni pratiche, favorendo l'approccio del learning by doing.

"Siamo molto soddisfatti che si sia avviato il percorso che vuole far fronte a queste criticità. Non riusciamo ancora a comprendere però come sia possibile pensare che il bullismo non sia in qualche modo legato al sessismo e all'omofobia e dunque perché alcuni soggetti istituzionali, che pure partecipano alle attività previste da questo protocollo, non abbiano ritenuto opportuno svolgere le stesse nche nella lotta contro le omofobie" ha detto l'assessore regionale all'istruzione, Antonio Bartolini.