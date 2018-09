La polizia scientifica alla Notte dei ricercatori

Ci sarà anche un gazebo della polizia scientifica con varie attrezzature alle iniziative in programma il 28 settembre a Perugia per Sharper, la notte europea dei ricercatori. Sarà collocato dalle 17 alle 24 presso il nuovo polo Monteluce.

Tra le attrezzature ci saranno la postazione Cogent 500 per rilevare le impronte papillari per il fotosegnalamento, alcuni tipi di luci forensi, la valigetta di sopralluogo ed attrezzature per l'allestimento della scena del crimine.

Nell'ambito della manifestazione saranno mostrati video riguardanti le varie attività della polizia scientifica, nonché alcuni giochi interattivi studiati appositamente per i più piccoli e per i teenagers.

Con l'occasione sarà in esposizione anche il nuovo pick up Fiat Fullback del servizio polizia scientifica.