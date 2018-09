Inaugurato Centro Usl 1 per ludopatie

Inaugurato a Perugia il nuovo Centro dell'Usl Umbria 1 per il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo patologico. Fenomeno che risulta "in crescita" nel capoluogo umbro e nell'intera regione.

E' in via Enrico Dal Pozzo, nell'area dell'ex Villa Massari dove hanno sede anche i servizi impegnati contro le dipendenza da alcol e fumo. Aperto tutti dal lunedì al sabato, ha a disposizione una equipe multidisciplinare con due psicologi, uno psichiatra, un assistente sociale e un educatore.

"Si sono triplicate le richieste ai centri e al numero verde - ha ricordato l'assessore Luca Barberini - a conferma che la campagna di comunicazione avviata qualche mese fa ha fatto centro. Abbiamo acceso un faro su un tema complesso, diffuso e trasversale che riguarda tutti".

"Il centro - ha detto il direttore generale dell'Usl 1 Andrea Casciari - si propone di attivare un intervento complessivo nei confronti del disturbo da gioco d'azzardo, rivolto sia al giocatore che alla sua famiglia".