Avanti tutta dona sala attesa rinnovata

C'è una sala d'attesa completamente ristrutturata, dove dominano il confort e i colori, per l'oncologia e la medicina interna dell'ospedale di Perugia. L'ha donata l'associazione Avanti tutta onlus di Leonardo Cenci.

La sala è stata inaugurata alla presenza di Emilio Duca e Diamante Pacchiarini, direttore generale e direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di Perugia, di Enrichetta Corgna, dirigente medico del reparto di oncologia medica, dell'assessore del Comune di Perugia Michele Fioroni e degli sponsor che hanno contribuito tra cui Manuela Castellani e Giosuè Paoletti di Automigliorgas e Luciano Rogaziani di Rogaziani Mobili.

"Abbiamo voluto realizzare - ha detto Cenci - quattro aree per far vivere alle famiglie dei malati il proprio momento di privacy, di dolore e di tristezza. Proprio per questo abbiamo riempito la sala di colori e confort, con sedute accoglienti per consentire alle persone di avere un attimo di relax".