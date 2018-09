Agabiti confermato presidente Coldiretti

L'attuale presidente Albano Agabiti è stato rieletto alla guida della Coldiretti dell'Umbria. Rimarrà in carica per i prossimi cinque anni.

"L'agricoltura, presidio del territorio e della biodiversità, può e deve rappresentare sempre di più un volano di sviluppo per tutto il sistema economico regionale" ha sottolineato Agabiti nel saluto ai dirigenti dell'organizzazione dopo il voto dell'assemblea della federazione umbra.

Il presidente confermato, 49 anni, gestisce l'azienda di famiglia ad Amelia dove su oltre duecento ettari di terreno, coltiva cereali e legumi, oltre a produrre vino e olio.

La Coldiretti ha eletto anche i nuovi presidenti provinciali: per Perugia, Giampaolo Farchioni, e Paolo Lanzi per Terni.