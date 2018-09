A Villa umbra codice giustizia contabile

I principali effetti derivanti dal nuovo Codice di Giustizia Contabile, a due anni dalla sua entrata in vigore, saranno al centro di un convegno nazionale organizzato il prossimo 11 ottobre dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e dalla Corte dei Conti. Intitolato "Codice di giustizia contabile: analisi e osservazioni dopo due anni dall'entrata in vigore", sarà aperto da Alberto Avoli, procuratore generale presso la Corte dei conti.

A portare i saluti istituzionali la presidente della Regione Catiuscia Marini, Alberto Naticchioni, amministratore unico della Scuola, e Gabriele Fava, avvocato e componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.

"Il convegno nazionale che Villa Umbra organizza - afferma Naticchioni - segue il seminario di approfondimento sulle novità del giudizio di responsabilità e del giudizio di conto, promosso in collaborazione con la Corte dei conti ad ottobre di due anni fa, a pochi giorni dall'entrata in vigore del nuovo Codice di giustizia contabile".