A Norcia solidarietà arriva in Ape

La solidarietà sulle zone dell'Umbria colpite dal terremoto arriva anche in Ape. A Norcia e a San Pellegrino l'associazione Solidape, nata due anni fa in provincia di Venezia, ha infatti consegnato delle giostre per i bambini della frazione pesantemente colpita dal sisma e dei computer con casse acustiche alle scuole della città.

La particolarità di questa associazione, come spiega all'ANSA il presidente Denis Bobbo, è di "arrivare, laddove c'è un'emergenza, a bordo dei nostri Apetti". "Il gruppo - racconta - è composto da una decina di persone e cerchiamo di portare un pò di sollievo a chi è in difficoltà".

Solidape nasce nel 2016 a seguito di una tragedia che colpì un giovane che, seppur malato, volle intraprendere un viaggio, proprio in Ape, in direzione Capo Nord. "Il suo fisico era troppo minato - spiega Bobbo - ma noi abbiamo onorato la sua memoria e a Capo Nord in Ape ci siamo arrivati raccogliendo circa 30 mila euro".